عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الشيوخ: نؤيد الرئيس السيسي في إجراءاته لحماية الأمن القومي

صدى البلد

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، إنّ الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني، فقتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر المصرية من قبل، فضلًا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية، والمجلس يرفض سياسة تهجير أبناء غزة من وطنهم ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم لإدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها.

مجلس الأمن الدولي

 

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد، بجانب الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن المجلس يدين تلك الحرب، كما أنه يؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني، ويدعو الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة.


 

الاحتلال الإسرائيل الامن القومى المصرى الأمن القومي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الدول الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

جلسة طارئة.. الشيوخ يعلن تأييده للرئيس السيسي في إجراءاته لحماية مصر ودعم الشعب الفلسطيني

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

اعتراض أمريكي|مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار يدعو لهدنة إنسانية بغزة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى وسط تخاذل عالمي

أبو العينين: نحن ضد إنهاء حياة الأبرياء بغزة| والاحتلال لن يدمر إرادة الفلسطينيين

إجراء تحقيق دولي.. روسيا تتحرك لمعاقبة المسئولين عن قصف مستشفى المعمداني

يبدأ من 1199 دولارًا.. هل أسعار هواتف iPhone منطقية أم الشركة تستغلك؟!

لو هتقدم في وظيفة.. كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل

يحيي الفخراني أمام الشيوخ: المصري الأرض والعرض لديه متساويان لا يمكن التفريط فيهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

كيلو الزيت هيرخص 30 جنيها| أسعار 10 سلع أساسية تدخل الفرحة للمصريين

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

بـ4600 دولار.. محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت يحمل شعار الماسونية.. اعرف الحقيقة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لإسرائيل بشأن مستشفى المعمداني «فيديوجراف»

رد بالغ الذكاء.. كيف أبطل السيسي حجة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ