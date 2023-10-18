أبو العينين: نحن ضد إنهاء حياة الأبرياء بغزة| والاحتلال لن يدمر إرادة الفلسطينيين

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا عن اجتماع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموسع لمجلس الأعمال المصري الأوروبي بشأن الأوضاع في غزة، في حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقال أبو العينين :" نحن ضد قتل الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، وقطاع غزة تحت الحصار منذ سنوات ويعاني عدم توافر الغذاء والكهرباء والمياه ".

وأضاف " الاحتلال لن يدمر إرادة الفلسطينيين ولابد من حل المشكلة الحالية من جذورها، وإسرائيل ترفض حل الدولتين وعليها أن تقبل بذلك ".

وتابع " على المجتمع الدولي أن يتحرك ويتخذ موقفا شديدا تجاه ما يحدث في قطاع غزة"، مضيفا:" المجرم لابد أن ينال عقابه ومن يخترق القانون يجب ان يُعاقب ".

وأكمل :" الخطر والتحدي متواجد ونأمل أن نتوصل إلى حل لما يحدث في غزة وإلا ستصبح منطقة كوارث تتسبب في حرب عالمية ".

ولفت محمد أبو العينين :" جميع أعضاء مجلس النواب رافضين لما يحدث في قطاع غزة وهناك تنديد عربي لما يحدث من عدوان على قطاع غزة ".