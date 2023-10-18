الأمن العام الأردني: سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون

أكد الأمن العام الأردني أن قواته “ما زالت تتعامل مع مثيري الشعب في منطقة الرابية”، مجددة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”؛ فقد قال الأمن العام، “ونعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس لكن سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون”.

ومن جانبه؛ أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، أن هناك منشورات خطيرة يتمُّ تداولها على مواقع التَّواصل الاجتماعي "تستهدف عمليَّاً حرف البوصلة باتِّجاه الدَّاخل الأردني، والتَّحريض على اللُحمة الوطنيَّة، التي تتجلَّى في موقف الأحزاب بكلِّ تلاوينها الإسلاميَّة واليساريَّة والوسطيَّة والعلمانيَّة والنَّقابات والحكومة وغيرها" وتحاول التَّحريض أيضاً على جيشنا الباسل "عنوان التَّضحية والفداء ورمز الرُّجولة والإقدام والبسالة"، وعلى أبنائنا من مرتَّبات الأمن العام وأجهزتنا الأمنيَّة "سند المواطن وعزوته وملاذه خلال المظاهرات السلميَّة التي نشهدها ويشهدها كلُّ شبر وكلّ مساحة من أراضي المملكة".

وجدَّد الخصاونة التأكيد على أنَّ المظاهرات السلميَّة "حدُّها السَّماء"، مضيفا : احذر كلُّ أبناء وبنات الوطن المتواجدين فيها من وجود "مجاميع" ليست من الأحزاب الأردنية بكلِّ الوانها وليست من مواطنينا المنتمين الذين يشكِّلون الجلّ الأعظم لبنيان هذا الوطن خلف قيادته، وإنَّما لفئات عدميَّة من خفافيش الظِّلام ليصار إلى حرف البوصلة وإلى إنتاج حالة – لا قدَّر الله – من الفتنة لتضعف الأردن وتضعف فلسطين