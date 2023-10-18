الإسكان الفلسطينية: دمار 9055 منزلا في قطاع غزة وتضرر الآلاف جزئيا

أعلنت وزارة الإسكان الفلسطينية، اليوم الأربعاء، دمار 9055 وحدة سكنية في قطاع غزة وتضرر الآلاف جزئيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بارتقاء 678 شهيدا بغزة في آخر 24 ساعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.