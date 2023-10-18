الاحتلال يجند مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات العامة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأدميرال دانييل حجاري أن وحدته جندت مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات والدبلوماسية العامة خلال الحرب.

يأتي ذلك بعد استهداف قوات الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

وقالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل استهدفت مستشفى المعمداني في إطار الإبادة الجماعية ضد سكان غزة.

وحملت حركة المقاومة الفلسطينية، في بيان، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وأوضحت الحركة، أن الانحياز الغربي لإسرائيل، أفشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه المشروعة، وصامد في وجه إسرائيل.