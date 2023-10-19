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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف الحسينى: العدو الصهيونى يقوم بـ"مجزرة" حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة

الإعلامى يوسف الحسينى
الإعلامى يوسف الحسينى

وصف الإعلامى يوسف الحسينى، أن العدو الصهيونى يقوم "بمجزرة" حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، ضد الشعب الفلسطينى. 

وأضاف يوسف الحسينى، خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن الحياء انعدم فى المجتمع الغربى الدولى لأنه يقف يشاهد ما تفعله إسرائيل بداية من القرن العشرين.

وتابع يوسف الحسينى، أن يمكن اختصار ما يحدث فى إطار"صراع فلسطيني إسرائيلي" ،وإنما فى الحقيقة هو صراع "بين العرب والصهيونية".

مجلس الشيوخ 


قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى الشقيق غاشم ووحشى غير مبرر ويخالف المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف عبدالرازق خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الشيوخ بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين، أن المجلس يدين الحرب ويعتبرها حرب تطهير عرقى ضد شعب غزة الأعزل المحاصر.

المرضى والجرحى
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، ان الحرب الغاشمة لم ترحم حتى المرضى والجرحى فى مستشفى المعمدانى شرق غزة، فقتلت الحرب المئات مثلما قتلت الاطفال بمدرسة بحر البقر من قبل.
 

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