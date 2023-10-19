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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المركزي" التونسي يثبت سعر الفائدة عند 8%

صدى البلد

قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.

و بحسب “العربية.نت” أضاف البنك أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار (1.09 مليار دولار)، بما يعادل 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر أيلول 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.

وأضاف في بيان، أن العجز التجاري انخفض إلى 11.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، مقارنة مع 17 مليار دينار بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.

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وعززت عائدات السياحة وتحويلات العمالة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يعادل 26.6 مليار دينار أو 119 يوما من الواردات في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

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