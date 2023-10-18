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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة العامة للتمريض: 300 ألف ممرض وممرضة تحت أمر مصر والقيادة السياسية

نقيب التمريض
نقيب التمريض

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تأييدها ودعمها الكامل لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن نقابة التمريض تدعم بكل فخر موقف القيادة السياسية من الأحداث الراهنة التى يشهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

القضية الفلسطينية 

وأكدت أن موقف مصر والقيادة السياسية يتسق تمامًا مع شعور الشعب المصرى حيال القضية الفلسطينية، وهو بطبيعة الحال شعور كافة أطقم التمريض والتى تشاهد ما يعانيه الشعب الفلسطينى يوميًا.

ورفضت نقابة التمريض فكرة تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى أرض سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، لما له من خطورة استراتيجية والتى تفتح الباب أمام عدم استقرار فى المنطقة.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم 300 ألف ممرض وممرضة تحت أمر مصر فى أى قرار تتخذه الدولة المصرية فى سبيل تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة فئات الشعب المصرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وبعثت برسالة للأشقاء الفلسطينيين، بضرورة الاستمرار على موقفهم الثابت بالتمسك بأرضهم وقضيتهم، وعدم السماح بتوطينهم فى أى دولة، مستنكرة الجرائم التى يرتكبها الكيان الصهيوني يوميًا بحق الشعب الفلسطينى، والذى ضرب بكافة العهود والقوانين عرض الحائط ولم يسلم من أفعالهم المستشفيات والأطقم الطبية بعد استهدافهم مستشفى الأهلى المعمداني.

غزة فلسطين نقابة التمريض مستشفى المعمداني إسرائيل

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