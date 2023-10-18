تعميم لكل المديريات | قرار رسمي من الشباب والرياضة بسبب أزمة فلسطين

قررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقررا تنفيذها خلال فترة الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، باستثناء المنافسات الرسمية.

جاء ذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء. جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.







ويأتي ذلك في ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية في مصر الحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.



وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة في جميع

المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.