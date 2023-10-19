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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. عرض واحد يكشف إصابتك بمقاومة الأنسولين

مقاومة الانسولين
مقاومة الانسولين

إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، ولكن البنكرياس يمكنه زيادة إنتاج الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق، فلن تظهر عليك أي أعراض.

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لن تتوقع.. هذه الأسباب تؤدي لمقاومة الأنسولين

ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن تزداد مقاومة الأنسولين سوءًا، ويمكن أن تتآكل الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الأنسولين.

في النهاية، لا يعود البنكرياس قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على المقاومة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم)، وهو ما يسبب الأعراض التالية  

تشمل أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة مقاومة الأنسولين ما يلي

-- زيادة العطش.
-- كثرة التبول (التبول).
-- زيادة الجوع.
-- عدم وضوح الرؤية .
-- الصداع .
-- الالتهابات المهبلية والجلدية.
-- بطء شفاء الجروح والقروح.
.

لا يعاني العديد من الأشخاص من أعراض مقدمات السكري، لسنوات عديدة في كثير من الأحيان.

قد تكون مقدمات السكري غير مرئية حتى تتطور إلى مرض السكري من النوع الثاني، قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بمقدمات السكري من الأعراض التالية

-- الجلد الداكن في الإبط أو الظهر وجوانب الرقبة، يُسمى بالشواك الأسود .

-- علامات الجلد (زوائد جلدية صغيرة).

-- تغيرات العين التي يمكن أن تؤدي إلى اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري .

الانسولين مقاومة الأنسولين أعراض ارتفاع نسبة السكر السكري اعتلال الشبكية

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