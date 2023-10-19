الإمارات العالمية للألمنيوم تعيّن مشغلي مصنع من العنصر النسائي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تعيين سيدات بوظيفة مشغلات مصنع والمرافق المرتبطة به للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

و بحسب وكالة انباء الامارات تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز التنوع بين الجنسين على جميع مستويات أعمالها، وتهدف إلى أن تشغل النساء 15% من جميع المناصب لديها بحلول العام 2026 و25% من المناصب الإشرافية بحلول العام 2025، مقارنة بحوالي 20% حاليا.

وتعدّ "الإمارات العالمية للألمنيوم رائدة في تعيين النساء في هذه الوظائف في منطقة الخليج، ما تطلب استراتيجيات خاصة لاستقطاب المواهب والتوظيف.

وتعمل لدى الشركة حاليا أكثر من 470 امرأة على جميع المستويات وفي الأقسام المختلفة، بما في ذلك أكثر من 160 امرأة في أقسام العمليات باستثناء الوظائف التشغيلية للمرافق الفنية.

وخصصت الشركة موارد كبيرة لدفع التنوع بدءاً من تطوير استراتيجيات جديدة لسكن الموظفات، إلى بناء مرافق خاصة لهن في بعض أقسام المصنع، التي لم يكن للمرأة دور فيها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ "الإمارات العالمية للألمنيوم": "تنوع الأشخاص يعزز تنوع الأفكار ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة، ونعمل في "الإمارات العالمية للألمنيوم" باستمرار على وضع مسارات مهنية تُمكن النساء من تولي وظائف متعددة وتعزز أدوارهن في جميع أقسام الشركة بالإضافة إلى خلق بيئة تدعم نجاحهن".

يذكر أن "الإمارات العالمية للألمنيوم" أطلقت في العام 2022 برامج التدريب الوطنية على الوظائف الفنية في عملياتها الصناعية للنساء للمرة الأولى؛ حيث انضمت 11 شابة إماراتية لهذه البرامج.

وضم برنامج الخريجين المتدربين في دورته الحالية 75 متدرباً من الخريجين الجدد، 49 منهم من النساء، حيث يخضع المنتسبون إلى التدريب لمدة تتراوح بين 18 - 24 شهراً قبيل التحاقهم بالمناصب الإشرافية في الشركة أو في عملياتها الصناعية.

وتعدّ "الإمارات العالمية للألمنيوم" شريكاً في "آُرورا 50"، وهي مبادرة إماراتية تعمل على تطوير خبرات النساء اللازمة لشغل مناصب على مستوى المجالس الإدارية.