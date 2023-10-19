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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يوجه لإسرائيل رسالة قوية.. ومندوب مصر بمجلس الأمن: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

بـ ضوء أخضر من بايدن| أنباء عن اجتياح بري إسرائيلي لـ غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان الحديث عن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة مستبعدا.

 

مندوب مصر بمجلس الأمن: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، إننا نرفض وندين الإرهاب وأي استهداف للمدنيين، ونرفض سياسية الكيل بمكيالين، وندين هجمات إسرائيل على مستشفى المعمداني.

 

كرم جبر: الرئيس السيسي كشف المؤامرة الصهيونية بشكل واضح

قال كرم جبر رئيس المجلس القومي لتنظيم الإعلام، إن حديث الرئيس السيسي اليوم مع المستشار الألماني كان قويا وواضح للغاية، كما أن الرئيس السيسي كشف المؤامرة التي تقوم بها إسرائيل.

 

التحالف الوطني للعمل الأهلي: ننتظر السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة بأسرع وقت|فيديو

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن إسرائيل تمارس حملة بربرية وانتقامية من المدنيين والعزل في فلسطين بشكل واضح على مرأي من كل دول العالم، مضيفاً أننا لم نسمع عن أي منظمة دولية أو أممية تندد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

رئيس مجلس النواب: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى وسط تخاذل عالمي

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى منذ عقود، وسط صمت وتخاذل عالمي تجاه الانتهاك الإسرائيلي المعتاد للأعراف والقوانين الدولية.

 

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات برازيلية لإدخالها لـ غزة |فيديو

أكد رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العريش، أن مطار العريش الدولي استقبل طائرة مساعدات برازيلية لإدخالها لـ غزة.

 

سيناء خط أحمر وتأييد شعبي للرئيس.. والسيسي يوجه لإسرائيل رسالة قوية

حظيت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الموقف هناك، في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتس، بتأييد شعبي واسع النطاق ورفض مصري لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

 

طفل فلسطينى يلقن شقيقته الصغرى الشهادة بعد إصابتها فى غارة إسرائيلية

عرضت قناة الأولى تقريرا مصورا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

 

فؤاد السنيورة: بايدن أعطى ترخيصا لإسرائيل في عمليات القتل | فيديو

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن الإعلام الغربي يزعم ان تاريخ الأزمة بدأ يوم السابع من أكتوبر، ولكن تناسوا أن التاريخ بدأ منذ 75 سنة، وما فعلته إسرائيل في صبرا وشاتيلا، وبلدة قانا، واخترقت كل الحلول العادلة.

 

8 آلاف مواطن.. الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس

قال محمد فتيانى، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع الصحية فى غزة تدهورت للغاية بعد تواصل القصف الإسرائيلي.

 

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