المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: نحن أمام تخاذل دولي وإقليمي واضح

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإعلام كـ أداة لتجميل وحشيته، متابعا: نطالب الولايات المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب قصف المدنيين داخل غزة.

وأضاف "أيمن نصري" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، نحن أمام تخاذل دولي وأقليمي واضح، والجانب الإسرائيلي ناجح في استغلال هذا التخاذل لصالحه، مشددا على أن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية.

واسترسل: أن القانون الدولي لحماية المدنيين تؤكد على أنه لا يجوز ضرب المستشفيات خلال الحروب، ومالا يحدث الآن بمثابة ضربة انتقامية من قبل إسرائيل، لرد جزء بسيط من هجوم "حماس" على تل أبيب.

