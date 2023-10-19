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رئيس التحرير
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بسمة وهبة تفوض الرئيس السيسي على الهواء: هننزل.. وفلسطين قضيتنا|فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، تفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء لحماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر أو تحديات حالية أو محتملة على حدودنا الشرقية.

بسمة وهبة:قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا والأرض بالنسبة لنا ولفلسطين عِرض

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أفوض الرئيس السيسي أيضا لحماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية وحماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة : "أفوض الرئيس أيضا من أجل حماية القضية الفلسطينية وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد، وهذا تفويض مني كمواطنة مصرية وإعلامية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهننزل بأسرنا وأولادنا ومش هيبقى في مكان لنملة تعدي".

وأوضحت بسمة وهبة : "قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا والأرض بالنسبة لنا ولفلسطين عِرض، كلنا سننزل حتى نحمي عِرضنا، وهذا ما يجب أن يعلمه الفلسطينيون والأمريكيون، ولا يمكن أن نبيع شِبر واحد من أرضنا، وبيع الأرض عار كبير". 

بسمة وهبة السيسي الأمن القومي الشعب الفلسطيني سيناء الرئيس السيسي

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