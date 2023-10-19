حبس خادمة سرقت ذهب مخدوماتها بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس خادمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة خادمة لعرضها مشغولات ذهبية للبيع تبين انها مسروقة من شقة مخدومتها بأسلوب "المغافلة" .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام سيدة بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى مجهولين المصدر ،وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات ، إعترفت بسرقتها من منزل سيدة تعمل لديها بأسلوب "المغافلة".

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمتها بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.