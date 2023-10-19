وكيل الشئون العربية بالبرلمان: العالم أجمع يدعم الحكومة الصهيونية

قال الدكتور أيمن محسب وكيل الشئون العربية، إننا نعيش الآن مرحلة فارقة في تاريخ الوطن العربي، ويجب أن يكون هناك مواقف مختلفة تجاة العدوان الإسرائيلي والمجازر التي تتم داخل قطاع غزة.

وأضاف "أيمن محسب" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن القيادة السياسية المصرية تحث الجميع على اتخاذ قرارات مختلفة تجاة الاحتلال الصهيوني، منوها بأن ما يحدث في فلسطين الآن لم يتكرر.

واسترسل: العالم أجمع اصبح يدعم الحكومة الصهيونية..فنحن لم نشهد على مر التاريخ دعم الغرب لقصف ومحو الاطفال والمدنيين داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن العالم الغربي يرفض فكرة وقف إطلاق النار داخل القطاع، منوها بأن العرب ليس أمامهم خيار سواء أتخاذ موقف عربي منضبط و حزب الوفد مع القيادة السياسية بشكل مباشر وواضح.