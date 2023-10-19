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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. برلماني يلوح باستجواب للحكومة إذا قبلت اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

لوح النائب بمجلس الأمة الكويتي عبد الكريم الكندري، بأنه سوف يطلب استجوابًا للحكومة في حال قررت قبول أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد كارين ساساهارا.

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، طالب الكندري وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله جابر برفض اعتماد أوراق تعيين ساساهارا، وذلك اعتراضًا على موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن الكندري قوله: "هذه السفيرة غير مرحب بها، ونحن دولة لديها ديمقراطية وبرلمان، فإذا تم اعتماد أوراق السفيرة أعلن استجوابي لوزير الخارجية".

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وأضاف خلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة على قصف المستشفى المعمداني في غزة مساء أول من أمس، إن "أقلّ شيء يمكن القيام به رسميّا هو عدم استقبال هذه السفيرة في الكويت، وذلك اعتراضًا على قيام الإدارة الأميكيية بتمويل الغارات الإسرائيلية وإعطاء الكيان الصهيوني الغطاء الدولي لجرائمه".

وقالت "الجريدة" إن النائب عبد العزيز الصقعبي أيد دعوة الكندري، وقال: "أقل درجات النصرة؛ الاعتراض على استقبال من كانوا سببًا في دعم المجرمين قتلة الأطفال".

وكان مجلس الشيوخ الكويتي وافق على تعيين ساساهارا كسفيرة لدى الكويت والتي شغلت سابقًا منصب القنصل العام بالقدس المحتلة.

 

 

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