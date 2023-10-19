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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ست.. قصة إله" أسلوب جديد للرواية يعيد روح ألف ليلة وليلة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت حديثا عن مؤسسة دار الهلال رواية "ست.. قصة إله" التي تعد نوعا جديدا من الروايات سواء من حيث الفكرة والمضمون أو أسلوب الكتابة.


فالرواية يمكن تصنيفها كنوع من الفانتازيا التاريخية تدور أحداثها  في حقبة زمنية سحيقة من تاريخ مصر تتجاوز ال 30 ألف عام قبل الميلاد فيما عرف آثاريا باسم الزمن الأول أو عصر الآلهة، وذلك من خلال أحداث شيقة يمر بها ست أمير مصر المحارب بين النشأة والعاطفة والقتال والفقد،  عبر رحلة ممتعة قوامها 134 صفحة كتبت بأسلوب قصصي فريد مطعم بحوار منظوم يجعل الرواية أقرب إلى المسرحية الشعرية أو ألف ليلة ليلة.


وقد اعتمد المؤلف في بناء روايته على شخصيات تاريخية ونظريات علمية حديثة تؤكد قدم الحضارة المصرية إلى ما قبل عصر الأسرات بألاف السنين وامتلاك المصريين الأول لعلوم كونية مفقودة مكنتهم من تسخير طاقات عدة.. بالإضافة إلى إيمانهم بخالق واحد وببعثهم إليه في الحياة الأخرى بما توارثوا من عقيدة ومعرفة. 


الرواية هي العمل الأول لكاتبها ومؤلفها الصحفي أحمد عسكر نائب رئيس تحرير مجلة المصور الذي أخرج الصورة النهائية في قالب يظهر جمال اللغة العربية بشكل بسيط غير متكلف ويمنح القارئ تجربة فريدة محببة لا تتكر كثيرا.

عصر الأسرات الصحفي أحمد عسكر مؤسسة دار الهلال رواية ست قصة إله ألف ليلة ليلة

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