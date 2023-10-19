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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة
مقطع فيديو مؤثر لمجموعة أطفال قبل الهجوم الأسرائيلي على مستش

أثار مقطع الفيديو الأخير لقيام مجموعة من الأطفال الفلسطينيون باللعب لعبتهم الأخيرة في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني ووذلك سط قطاع غزة دون أن يدركوا أن الموت قد بات أقرب إليهم من من أي وقت مضى ليلقي المئات منهم مصرعهم وذلك إثر القصف الأسرائيلي  الذي طال المستشفى .

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فيعد المستشفى مجرد دار طبي بل كان بمثبة مأوى لعشرات النازحين والذي دمرهم القصف الإسرائيلي بيوتهم في القطاع وعلى الرغم من نجاتهم منها فإن الموت قد لاحقهم حتى فاض المستشفى  بالجثث.

في السياق نفسه قد نفى الأميرال دانيال هاجاري والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تورط بلاده،وان حركة جهاد هي المسؤولة إلا أنه في المقابل حركة الجهاد قد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى

الأطفال الفلسطينيون قطاع غزة مجزرة إسرائيلية حركة الجهاد

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