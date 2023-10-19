مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

أثار مقطع الفيديو الأخير لقيام مجموعة من الأطفال الفلسطينيون باللعب لعبتهم الأخيرة في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني ووذلك سط قطاع غزة دون أن يدركوا أن الموت قد بات أقرب إليهم من من أي وقت مضى ليلقي المئات منهم مصرعهم وذلك إثر القصف الأسرائيلي الذي طال المستشفى .

"مجزرة إسرائيلية"

فيعد المستشفى مجرد دار طبي بل كان بمثبة مأوى لعشرات النازحين والذي دمرهم القصف الإسرائيلي بيوتهم في القطاع وعلى الرغم من نجاتهم منها فإن الموت قد لاحقهم حتى فاض المستشفى بالجثث.

في السياق نفسه قد نفى الأميرال دانيال هاجاري والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تورط بلاده،وان حركة جهاد هي المسؤولة إلا أنه في المقابل حركة الجهاد قد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى