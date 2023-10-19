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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بكلمات مؤثرة.. أحد الناجين من القصف الإسرائيلي يواسي أسر الضحايا

. ناجي من القصف الأسرائيلي
. ناجي من القصف الأسرائيلي يواسي أسرة أحد الضحايا

أثارت كلمات مؤثرة لناجي من القصف الأسرائيلي وسلسلة الهجمات الأسرائيلية التي شنتها الغارات الجوية والتي  تضمنت العديد من القصفًات العنيفة على قطاع غزة، وقد وراح ضحيته مئات المدنيين.الفسطنيين .

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وقد ظهر في مقطع الفيديو ناجي فلسطيني من القصف وهو يحاول مواساة أحد الناجيين والذي انهار بعد وفاة أحد أفراد عائلته خلال الهجمات الأخيرة والتي كان آخرها الهجوم على مستشفى المعمداني بغزة 

وقد ردد الناجي الفلسطينى بعض الكلمات لتهدئة أحد المصابين قائلا : “متعيطش يا زلمة  كلنا شهداء الشهيد  يشفع في سبعين من أهله قل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فلسطين أرض جهاد ”

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

ويُذكر أنه قد لقى 500 قتيل مصرعهم في الضربة الجوية الإسرائيلية التي تم شنها لتلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

القصف الإسرائيلي سلسلة الهجمات الأسرائيلية الغارات الجوية مستشفى المعمداني بغزة

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