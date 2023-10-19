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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا خلال اشتباكات في رام الله

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية بدرس غرب مدينة رام الله.

وقالت الوكالة إن  مواجهات اندلعت في قرية بدرس عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب جبريل عوض، وإصابة آخر بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى مركز نعلين للطوارئ، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وكانت "وفا"، قد أفادت منذ قليل،  قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمخيم.

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ونقلت الوكالة عن مصادرها قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة خطيرة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية، نقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم".

وأوضحت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في المخيم، عرف منهم حماده رحال (20 عاما)، إضافة إلى عدد آخر من عمال غزة المقيمين في الفنيق، لم تعرف هويتهم".

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي رام الله بدرس قرية بدرس

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