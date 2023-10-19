أخبار التوك شو| أبو العينين: نحن ضد إنهاء حياة الأبرياء بغزة| والاحتلال لن يدمر إرادة الفلسطينيين.. سيناء خط أحمر وتأييد شعبي للرئيس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو العينين: نحن ضد إنهاء حياة الأبرياء بغزة| والاحتلال لن يدمر إرادة الفلسطينيين

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا عن اجتماع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الموسع لمجلس الأعمال المصري الأوروبي بشأن الأوضاع في غزة، في حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقال أبو العينين :" نحن ضد قتل الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، وقطاع غزة تحت الحصار منذ سنوات ويعاني عدم توافر الغذاء والكهرباء والمياه ".

درع صدى البلد .. أحمد موسى يكرم أبطال حرب أكتوبر

قام الإعلامي أحمد موسى، بتكريم بطلين من حرب أكتوبر المجيدة وهما علي سرور وزغلول وهبة على الهواء، وأعطاهما درع قناة " صدى البلد".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ، :" النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يقوم بتقديم درع صدى البلد لكما".

سيناء خط أحمر وتأييد شعبي للرئيس.. والسيسي يوجه لإسرائيل رسالة قوية

حظيت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الموقف هناك، في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتس، بتأييد شعبي واسع النطاق ورفض مصري لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مندوب مصر بمجلس الأمن: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، إننا نرفض وندين الإرهاب وأي استهداف للمدنيين، ونرفض سياسية الكيل بمكيالين، وندين هجمات إسرائيل على مستشفى المعمداني.

وتابع مندوب مصر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" بأننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونطالب بحماية المدنيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات للمدنيين.

بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.. عزة مصطفى تستعين بقصيدة جمال بخيت: دين أبوكم اسمه إيه

انفعلت الإعلامية عزة مصطفى، أثناء وصفها للانتهاكات الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما تشوف المشاهد غير الإنسانية المجرمة من العدو الصهيوني لازم تفتكر الشاعر جمال بخيت .. « دين أبوهم اسمه إيه» ".

آثار الحكيم تبكي على الهواء: أطفال فلسطين يعطونا دروسًا بعقيدتهم

وجهت الفنانة آثار الحكيم التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تصريحاته، اليوم، عن الأوضاع في قطاع غزة، معلقة: "أؤيد تصريحات الرئيس السيسي وصراحته اليوم، فنحن جميعًا بجانبه " .

وأشارت الحكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل " والذي تقدمه الإعلامية "نهال طايل" عبر فضائية "صدي البلد 2" ، إلي أنه فريضة على كل إنسان أن يعلق ويدعم القضية الفلسطينية.

بـ ضوء أخضر من بايدن| أنباء عن اجتياح بري إسرائيلي لـ غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان الحديث عن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة مستبعدا.

8 آلاف مواطن.. الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس

قال محمد فتيانى، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع الصحية فى غزة تدهورت للغاية بعد تواصل القصف الإسرائيلي.

مصطفى يونس: ما يحدث في غزة شيء بشع ولا يمت للإنسانية بصلة

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، عمل على تقوية المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة الموجودة في العالم العربي، والأزمات التي تواجه الدول العربية.

وقال مصطفى يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن مصر هي الحامي للأمة العربية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة شئ بشع، وما يتم من الإحتلال الإسرائيلي يدل على أنه لا يوجد إنسانية أو رحمة فيما يتم ضد الشعب الفلسطيني.

فؤاد السنيورة: بايدن أعطى ترخيصا لإسرائيل في عمليات القتل | فيديو

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن الإعلام الغربي يزعم ان تاريخ الأزمة بدأ يوم السابع من أكتوبر، ولكن تناسوا أن التاريخ بدأ منذ 75 سنة، وما فعلته إسرائيل في صبرا وشاتيلا، وبلدة قانا، واخترقت كل الحلول العادلة.