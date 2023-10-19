الجمهورية: مواقف مصر تجاه فلسطين سيسجلها التاريخ بحروف من نور

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن مواقف مصر، التي تصدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأمن القومي المصري؛ سيسجلها التاريخ بحروف من نور وستشكل دروساً مهمة للأجيال القادمة.

واستهلت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس - تحت عنوان “خَلْفَ القائد” - قائلا: "ها هي مصر الرسمية والشعبية تنتفض لنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والحفاظ على كامل أراضيه الوطنية ورفض المحاولات البائسة لتهجيره خارج حدود دولته".



ونقلت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي - خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس أمس بالقاهرة - أن استمرار العمليات العسكرية الحالية؛ سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية؛ وهو ما ينذر بخطورة توسيع رقعة الصراع.

ورأت الصحيفة أن تحذيرات الرئيس السيسي - التي تأتي في توقيت مهم تتعرض فيه القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها، لتصعيد خطير خاصة بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني بغزة، التي خلفت مئات الشهداء والجرحى - تعبر عن صلابة وقوة الإرادة المصرية وشعبها العربي الأصيل، الذي التحم في أبهى صوره.

ونوهت الصحيفة باحتشاد الآلاف في ميادين المحافظات وأمام معبر رفح للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس السيسي الحداد لمدة 3 أيام على الشهداء الفلسطينيين، شكل تضامناً مصرياً خالصاً مع أحزان اشقائهم من الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لعدوان غاشم.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: “تحيا مصر.. وفلسطين.. والأمة العربية في سلام وأمن”.