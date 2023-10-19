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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يثمن جهود مصر في فتح الممرات الإنسانية لقطاع غزة

صدى البلد

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، عن دعم بلاده لـ جهود مصر لفتح ممرات إنسانية لغزة والرغبة في التوصل إلى حل شامل ودائم.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الصيني لـ مدبولي إن بكين تتطلع لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وستعمل مع مصر على ذلك.

 

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الرئيس الصيني قوله خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في بكين: "الصين مستعدة للعمل مع مصر من أجل حماية العدالة والإنصاف الدوليين بشكل مشترك والمصالح المشتركة للدول النامية من أجل ضخ المزيد من الاستقرار في المنطقة والعالم".

ولفت الرئيس الصيني إلى أن المسار الأساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.

وشدد شي جين على ضرورة عدم خروج التصعيد الراهن في غزة عن السيطرة.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الصيني شي جين بيج عقد مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس الصيني أكد أمس، الأربعاء، أن بلاده التزمت على مدار العقد الماضي بالدفع نحو التعاون الدولي في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، وهو ما امتد من أوراسيا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن نحو 150 دولة و30 منظمة دولية وقعت على وثائق تعاون مع الصين في إطار هذه المبادرة، كما دخل التعاون في مرحلة التنفيذ وتحويل الخطط إلى مشروعات.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته أن بلاده عملت على ترابط العالم بريًا وبحريًا وجوياً وسيبرانياً، ما عزز تداول السلع والتكنولوجيا والأفراد بين دول العالم من خلال الممرات الاقتصادية.

وأعلن الرئيس الصيني عن مجموعة من محاور العمل المقبلة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ومن بينها بناء شبكة تواصل عالية الجودة وتعزيز التجارة الإلكترونية وإطلاق منصة لتمويل المشروعات بقيمة 350 مليار يوان صينى، وكذا ضخ 80 مليار يوان صيني لصندوق الحرير.

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