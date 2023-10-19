نهاد سمير تتمنى النجاح للجهود المصرية في حقن دماء الفلسطينيين

قالت الإعلامية نهاد سمير، إنها تتمني النجاح للجهود المصرية فى حقن دماء الفلسطينيين ووقف إستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذى يواصل قصفه العنيف ويستهدف الميدانيين.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “ًصباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “تابعنا جميعنا المجزرة وطريقة الحرب التي نفذها جيش الإحتلال الإسرائيلي فى حق المدنيين بمستشفي المعمداني أول أمس”.

وأشارت الإعلامية نهاد سمير، إلى حالة الالتفات الشعبي ودعم وتأييد القوة السياسية، الذين أعلنوا أمس عن دعمهم الكامل أو تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه فى أى قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية.