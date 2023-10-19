الشئون الخارجية بالشيوخ: ما حدث بفلسطين انتهاك صارخ للقانون الدولي

تقدمت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ بخالص التعازي لوفاة المدنيين العزل من الشعب الفلسطينى.

وأكدت سليمان خلال لقائها ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية سي بي سي تقديم الإعلامي جابر القرموطي أن موت الآلاف من الفلسطينين ظلما لا يسمي غير انتهاك صارخ للقانون الدولى، موضحة أنها ليست حرب عادية وانماهي جرائم حرب لا بد من محاسبة القائمين عليها.

جرائم ضد الإنسانية

وأشارت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ إلى أن هذه الأعداد التى راح ضحيتها الالاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل ضد قوانين الإنسانية وضد إتفاقية جينيف.