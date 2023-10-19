رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية|فيديو

أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب أعلن دعمه وتأييده الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

حزب حماة الوطن على إستعداد للنزول ودعم جهود الدولة المصرية

وأضاف أيمن عبد المحسن خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حزب حماة الوطن على إستعداد للنزول ودعم جهود الدولة المصرية، و التعبير عن موقف الحزب الرافض للممارسات الإسرائيلية و التي تضغط على الشعب الفلسطيني لأجبارة على عملية التهجير.



وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ إلى ، أن الجهود المصرية متواصلة و مكثفة ، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر منذ بداية الأحداث بغزة من خطورة إستمرار التصعيد، و العمل على تهدئة الأوضاع الإنسانية.