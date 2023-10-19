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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: تفويض شعبي للرئيس السيسي بكل الصلاحيات للتعامل مع عدوان إسرائيل على غزة

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل ، إن الشعب المصري كله منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، تفويض شعبي بكافة الصلاحيات للتعامل مع العدوان الإسرائيلي علي غزة  هذا الاعتداء الغاشم علي المدنيين العزل والمستشفيات.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب، أنه يوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصري للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الشعب المصري للاحتشاد أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، بعد صلاة الجمعة غدا، مع التزامن بمرور 50 عام على نصر أكتوبر، خير دليل على قوة الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الشعب المصري يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق، حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة، التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية‫.‬

السيسي غزة الأمن القومي

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