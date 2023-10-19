برلماني: تأييد تام لسياسات الرئيس السيسي فى الحفاظ على أمن مصر وحدوها

وصف النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية من اعتداءات وحرب ابادة من سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل قطاع غزة بالتاريخى والمشرف أمام العالم كله معلناً تاييده التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه هذا الملف.



ووصف " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم تصريحات الرئيس السيسى بالحاسمة والبطولية مثمناً تأكيد الرئيس السيسى بأن حدود مصر أمن قومي وأن جيش مصر كفيل بالحماية وأن اسرائيل قد تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس إلي العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

وأيضاً تأكيد الرئيس السيسى بعدم السماح بعبور معبر رفح لمن أرادوا العودة إلي بلادهم إلا بعد تمكين قوافل الأغاثة من الوصول إلي أشقائناً في غزة .



كما أشاد النائب سيد حنفى طه بدعوة الرئيس السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل لفتح أفاق لتسوية النزاع معتبراً الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة فى هذه القمة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والافريقية والدولية بصفة عامة القضية الفلسطينية بصفة خاصة.



وأعلن النائب سيد حنفى طه تأييده التام لرؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة حول الدعاوى التي اطلقتها بعض القوى داخل سلطات الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين الى سيناء مؤكداً أن الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يثق فى سياسات الرئيس السيسى وحرصه فى الحفاظ على أمن مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء المقدسة.