إزالة 7 حالات تعد وبناء على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، حملات مكثفة لإزالة والتصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية، تماشيا مع جهود الدولة وتوجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها وفرض سيادة القانون.



وتمكن حي أول المنتزه من إزالة 6 حالات بناء على أراض زراعية بمناطق عزب "كردون وخطاب والتوفيقية والمراغي" وحوض زكريا جوده، واتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين.



وقام حي وسط بإزالة أسوار وبناء بمساحة 350 مترا على أرض زراعية بقرية "أبيس العاشرة حوشة 5 جزء 1" بنطاق الحي، وتم إزالة المخالفات حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.