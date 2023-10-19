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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قمة القاهرة للسلام تضع القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت بجهود كبيرة ومكثفة تجاه الاوضاع الراهنة فى قطاع غزة من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى.

 

وأشار إلى أن هذه الجهود هى تعبير حقيقى يعرفه العالم كله عن موقف مصر التاريخي الراسخ الدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء وفقًا للمرجعيات الدولية على حدود 1967.


وقال (مسعود) فى بيان له أصدره اليوم : إن قمة القاهرة للسلام المقرر أن تنعقد يوم السبت المقبل بناء  على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مشيرًا إلى أن القمة تأتي في ضوء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية ووضعها فى صدارة اهتمامات المجتمع الدولى


معتبراً الاستجابة الدولية والإقليمية الواسعة لقمة القاهرة للسلام  التي تعبر عن دور مصر المحوري في حل القضية بمثابة تقدير عالمى كبير لمصر ورؤية الرئيس السيسى الثاقبة لايجاد حلول عاجلة وجذرية للقضية الفلسطينية


وأشاد المهندس أمين مسعود بالموقف المصري الذي رفض فتح معبر رفح أمام الأجانب فقط وربطه بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة معرباً عن اسفه الشديد للصمت الرهيب من المجتمع الدولي ووقوفه متفرجاً تجاه الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لانتهاكات إنسانية تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.


وأكد أن هذا الصمت من المجتمع الدولى جعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى اعمالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطينى ووصل بها الحد الى القيام بهدم المنازل والمنشات المدنية حتى المستشفيات مطالباً بوقفة حاسمة من المجتمع الدولي ضد هذه الجرائم الاسرائيلية.


وكانت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى قد أفادت عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر الجارى تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأبرزت الحملة عنوان (الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب) ، مؤكدة أن هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.
وأشارت إلى أن هذا الحدث الرفيع المستوى سيشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ستتم مناقشة قضايا مهمة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.

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