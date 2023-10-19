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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسى بعث رسالة حاسمة للعالم برفض مصر تهجير الفلسطينيين

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية كلمة عبد الفتاح السيسى والتي أكد فيها أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني بمثابة رسالة مصرية حاسمة وواضحة لكل من يهمهم الأمر.


وقالت (درويش) فى بيان لها أصدرته اليوم : إنه يجب على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أن ال 105 مليون مصرى يثقون ثقته تامة ومطلقة فى جميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية ولا يترددون لحظة فى أن يقدموا حياتهم فداء للرئيس السيسى الذى حقق الأمن والاستقرار والتنمية لمصر وشعبها مطالبة من المجتمع الدولى أن يسارع ويتخذ جميع الاجراءات لانقاذ الشعب الفلسطينى ووضع القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتماماته للضغط الحقيقى على اسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لانهاء هذا الصراع التاريخى ألذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الاسرائيلى وعدم اعترافه بقرارات الشرعية الدولية.

وأشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد الرئيس السيسى على أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة وأن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني مؤكدة أن مصر قيادة وشعباً لن تسمح  بتصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة الفلسطينيين قسريا من أراضيهم في ظل مخطط صهيونى يسعى إليه الاحتلال لتهجير أهالي غزة إلى سيناء، والذي يعد هو في حد ذاته جريمة أخرى متكاملة الأركان تضاف لسجل جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.
وقالت : إن رسائل الرئيس السيسي كانت قاطعة وحاسمة في هذا الصدد لحماية الأمن القومي للبلاد وتأكيد أن المساس به تحت أي ظرف هو خط أحمر وأن مصلحة فلسطين هو أن تظل صامدة على أرضها حتى لا تفرغ القضية من مضمونها معربة عن ثقتها التامة في قدرة وقوة الرئيس السيسي فى تحقيق النجاح بالتصدي لتلك المخططات الخبيثة وعدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء خاصة وأنها من شأنها أيضا تقويض حقوق الفلسطينيين التاريخية وضياع القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

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