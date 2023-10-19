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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعلم فلسطين ودقيقة حدادا.. طلاب مدارس أسيوط يبدأون اليوم الدراسي بدعم أهالي غزة

طلاب مدارس أسيوط
طلاب مدارس أسيوط يحملون علم فلسطين

شهدت طوابير الصباح بمدارس بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، وقفة تضامنية لمدة دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين الذين استشهدوا في الأحداث الأخيرة، تم خلالها قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط،، وقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين فى طابور الصباح بجميع مدارس المحافظة، تضامنا مع الاخوة الفلسطينيين.

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وزيّن العلم الفلسطيني طابور الصباح في مختلف المدارس؛ حيث تم رفعه بجوار العلم المصري من جانب الطلاب، فيما كانت القدس أيضًا حاضرة بشعارات تؤكد رمزيتها وقيمتها وأنها كانت وستظل إسلامية عربية حرة أبيّة.
 

ووقف الجميع دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، وكان بعضهم يرتدي الكوفية الفلسطينية، ويرفعون العلم المصري مع الفسلطيني، ويهتفون لفلسطين بصوت مرتفع.
وألقى مديرو المدارس كلمات دانوا فيها الجرائم الإسرائيلية، وأكدوا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.


كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه أمس كل المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح بكل المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

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