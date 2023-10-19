خفض الانبعاثات الكربونية في ندوة توعوية بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان "استعراض ألية لخفض الانبعاثات تخفيفا لتأثير التغيرات المناخية"، وذلك بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي في إطار تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوعية العاملين بأهمية الحفاظ على البيئة.



وأدارت الندوة ريهام الشبراوي مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية وناقشت الندوة التي حاضر فيها وليد الطويل، وضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" - التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوي والمناخ البيئي والاحتباس الحراري.



كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعي وعلاقته بالتغيرات الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل وإجراءات تخفيف الإنبعاثات الكربونية والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الفرد العادي لتكون له بصمة كربونية صديقة للبيئة.