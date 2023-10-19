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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس تعليم العاصمة تنكس الأعلام وتقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

صدى البلد

وفق توجيهات الوزير الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان حالة الحداد العام ووقوف طلاب جمهورية مصر العربية دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

 

وأصدر أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية تعليمات  بتنكيس الأعلام فى جميع مدارس القاهرة ووقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين فى طابور الصباح، معلنا تضامنه مع جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية الأمن القومي المصري.

كما ثمن "موسى"، التصريحات الواضحة والصريحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأييد ودعم مصر لقوي الشعب الفلسطيني،  والتأكيد علي أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم ، كما أن التصريحات الرئاسية تعكس رؤية مصر الإستراتيجية في تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة، والتي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

 

كما أكد "سيادته" ان مديرية التربية والتعليم بكافة قياداتها ومعلميها وجميع طلابها  يتضامنوا ويقفوا خلف القيادة السياسية الحكيمة فى كافة ما تتخذه من قرارات وتحركات للحفاظ على السيادة المصرية  وسلامة أراضيها.

 

ووجه "مدير المديرية "السادة المعلمين الى ضرورة توعية  ابنائنا الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية وتعريفهم حقوق الشعب الفلسطينى فى الحصول على  وطن آمن يسوده السلام  فى جميع اراضيه

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