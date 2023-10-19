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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية

صدى البلد

نظمت وزارة الصحة والسكان عدة دورات تدريبية لتطوير مهارات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مستشفيات الأمراض الصدرية التابعه للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول شهر يوليو حتي نهاية سبتمبر الماضي2023.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 100 طبيب من مستشفيات الأمراض الصدرية على الاشعة الصدرية سواء الاشعة السينية أو المقطعية أو الاشعة التليفزيونية على الصدر واستخدام الذكاء الإصطناعى فى قراءة أشعة الصدر، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأشعة وبحضور خبراء وأساتذة الاشعة التشخيصية بجامعتى القاهرة وعين شمس.

وأضاف "عبد الغفار" أن التدريب شمل أطباء بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنيا - الفيوم - بني سويف -   اسيوط )، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات وتقديم خدمات صحية علي أعلي مستوي للمواطنين بالمحافظات.

وأشار "عبد الغفار"  إلي تدريب  44  من الأطباء بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية على أساسيات مناظير الشعب الهوائية، وقام بالتدريب نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية بقسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، مضيفا انه تم تدريب 50 طبيب بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية على أساسيات الطب الرئوي، بمشاركة نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية بقسم الصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة.

وقال "عبد الغفار" إنه ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مهارات الادارة لمديري المستشفيات فقد تم تدريب 29 من مديري مستشفيات الأمراض الصدرية على أساليب الإدارة ومواجهة الأزمات، لافتا إلي تدريب 24 من الصيادلة العاملين بمستشفيات الصدر على إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالأمراض المعدية، وذلك بمقر البرنامج القومي لمكافحة الدرن بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه في إطار دور الوزارة "البرنامج القومى لمكافحة الدرن"  فى رفع كفاءة الفريق الطبى والتعريف بكل ما تم تحديثه فى إكتشاف وتشخيص وعلاج مرض الدرن، تم تدريب 48 طبيبا بمستشفيات ووحدات الامراض الصدرية على الدليل الإرشادى الاكلينيكي المصرى لمكافحة الدرن.

وذكر " أمين " انه تم تدريب 42  من الأطباء في تخصصات ( الصدر – الحميات – الرعايةالمركزة – الباطنة ) من مختلف المستشفيات العامة والنوعية على كيفية التعامل مع حالات الإلتهاب الرئوي الشديدة والتي تحتاج الى دخول الرعاية المركزة، حيث قام بالتدريب نخبة من أساتذة الرعاية المركزة والتخدير والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة القاهرة (القصر العيني).

ولفت "أمين" إلي تدريب 51 ممرضه من أطقم التمريض علي طرق إكتشاف وتشخيص وعلاج الامراض المعدية، وقام بالتدريب أطباء البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وذلك في إطار تطوير أداء فرق التمريض بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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