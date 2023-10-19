أمر مأساوي للغاية.. وكيل الشئون الخارجية بالشيوخ: الشعب الفلسطيني هو ذاكرة الأمة

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ إن المدرسة التى استهدفتها إسرائيل كانت ليس للطلاب فقط وانما كانت ملجا للكثير من الفلسطينيين، وأيضا استهدافها للمخابز بهدف قطع الطعام والشراب والكهرباء والمياة.

ما يراه الشعب الفلسطيني هو أمر ماسوي للغاية

وأكدت سليمان خلال لقائها بالإعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية سي بي سي أن رغم بشاعة ما يراه الشعب الفلسطينى من مجازر ودعوات للتهجير الا انهم متمسكين بأراضيهم الغالية، وهذا المشهد المأسوي يعكس طبيعة الفلسطينين القوية التي تتمسك دائما وتحارب من أجل أراضيهم ويفدون أنفسهم وارواحهم منذ ١٩٤٨ مقابل البقاء على أراضيهم، مؤكده: أنه رغم ذلك ما يراه الشعب الفلسطيني هو شيئ مأسوي للغاية.



ولقبت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ الشعب الفلسطينى بأنه "ذاكرة الأمة ".



وتابعت: عملية طوفان الأقصي تظل على ضعف الجيش الإسرائيلي عسكريا والدليل انتصار مصر في حرب اكتوبر و هدم الساتر الترابي بسهولة من الجيش المصري والذي كان يلقب من قبلهم ب الساتر الترابي الذي لا يقهر.