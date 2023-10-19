سويلم: صيانة قنطرة الصالحية ضمن مشروعات تأهيل منشآت الري بمختلف المحافظات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

كان وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية.



وقال سويلم إنه تم إدراج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، حيث تبين بعد المعاينة والدراسة احتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة، نظرا لوجود صعوبة في عمل الموازنات المائية، طبقا لوضع القنطرة الحالي، الأمر الذي يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالي بنظام أحدث لزيادة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات.

وأضاف أن نسبة تنفيذ أعمال الصيانة بلغت 60% حاليا، وتشتمل أعمال الصيانة الجارية على صيانة ودهان بوابات القنطرة، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات، وصيانة مصدري التغذية الكهربائية الدائم والاحتياطي، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم في بوابات القنطرة، وتركيب كابلات جديدة.

يذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع بالكيلو 75 على ترعة الإسماعيلية، وتتكون من 5 فتحات بـ 2 بوابة رأسية وونش يعمل يدويا وكهربائيا لرفع البوابات، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتي فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التي تخدم زمام حوالي 190 ألف فدان بالإدارة العامة لري الصالحية، بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات، كما تضم القنطرة كوبري علوي بحمولة 70 طنا، وهويسا ملاحيا بعرض 17 مترا وطول 116 مترا.