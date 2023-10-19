عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم: صيانة قنطرة الصالحية ضمن مشروعات تأهيل منشآت الري بمختلف المحافظات

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية. 

كان وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية.


وقال سويلم إنه تم إدراج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، حيث تبين بعد المعاينة والدراسة احتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة، نظرا لوجود صعوبة في عمل الموازنات المائية، طبقا لوضع القنطرة الحالي، الأمر الذي يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالي بنظام أحدث لزيادة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات.

وأضاف أن نسبة تنفيذ أعمال الصيانة بلغت 60% حاليا، وتشتمل أعمال الصيانة الجارية على صيانة ودهان بوابات القنطرة، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات، وصيانة مصدري التغذية الكهربائية الدائم والاحتياطي، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم في بوابات القنطرة، وتركيب كابلات جديدة.

يذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع بالكيلو 75 على ترعة الإسماعيلية، وتتكون من 5 فتحات بـ 2 بوابة رأسية وونش يعمل يدويا وكهربائيا لرفع البوابات، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتي فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التي تخدم زمام حوالي 190 ألف فدان بالإدارة العامة لري الصالحية، بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات، كما تضم القنطرة كوبري علوي بحمولة 70 طنا، وهويسا ملاحيا بعرض 17 مترا وطول 116 مترا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

بعد اتفاق السيسي وبايدن.. الصحة العالمية تعلق على إدخال المساعدات إلى غزة

ترشيحاتنا

كان خايف.. شوبير يعلن جاهزية مدفعجي الأهلي لمواجهة سيمبا

«شكري» لنظيره البريطاني: نحذِّر من مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة

إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم لضحايا غزة بجامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة

الإسرائيليون دائمًا سيئون|مواطنو الصين يدعمون فلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي .. شاهد

أداء صلاة الغائب بجامعة دمياط على أرواح شهداء فلسطين

مرور القاهرة تعلن غلق شارع الأسمرات 72 ساعة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح في موقف صعب| طوفان الهيكلة يمر بـ ليفربول.. وصفقة عالمية تهدد الملك

فيديو يتسبب في بكاء سائح بالكونغو..شاهد ماذا فعلت الزرافات مع حيوان من قطيعها

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

ما ملاحقين على الصغار| فيديو يوثق انهيار طبيبة فلسطينية في غزة: الكل بيروح

فيديو

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديوجراف.. بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لتناول "الشاي والفطير"

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ