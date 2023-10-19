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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في إطار مشاركتها بـ«حياة كريمة».. الداخلية توجّه قافلة طبية وإنسانية لأهالي دمياط

الداخلية توجه قافلة
الداخلية توجه قافلة طبية وإنسانية لأهالي دمياط

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.


ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، قافلة طبية وإنسانية، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة دمياط؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.


وقام القائمون على القافلة بتوزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية - أغطية"، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة الى زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.


كما تمت زيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.


وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان؛ لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.. ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.


يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

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