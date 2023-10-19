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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: موقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين يعبر عن ضمير الأمة المصرية والعربية

عفت السادات رئيس
عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

أعلن النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعمه المطلق لموقف القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسى يعبر عن ضمير الأمة المصرية والعربية بأكملها".


وشدد "السادات" على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة أبرزها، الوقوف الفورى للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطينيين المدنيين، معلنا أيضا رفضه التأم لأي مساعي لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا والوقف الفوري للتصعيد العسكري من الجانب الإسرائيلي غير المبرر في قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

وثمن "السادات" دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة السلام بالقاهرة بحضور رؤساء وقيادات العالم، مؤكدا أن الاستجابة السريعة والفورية من المجتمع الدولى لرؤية مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام دليل قاطع على ثقة المجتمع الدولى فى القيادة السياسية خاصة أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن مصر كانت ولا تزال وستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية".

وطالب "السادات" المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياتها، مشددا علي أهمية سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معلنا دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الحروب التي تشنها إسرائيل وسط صمت المجتمع الدولي.

حزب السادات عفت السادات

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