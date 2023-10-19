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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية بشارع الأسمرات بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

ذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية؛ تزامنًا مع استكمال أعمال إنشائية بشارع الأسمرات في محافظة القاهرة.


وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمركز التجاري بشارع الأسمرات، فسيتم الغلق الكلي لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان، على أن يكون تنفيذ الأعمال ابتداءً من اليوم /الخميس/ ولمدة 72 ساعة.


وأكدت قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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