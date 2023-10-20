بعد تصدره التريند.. شاهد ملابس محمد رمضان تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تصدر الفنان محمد رمضان تريند السوشيال ميديا وذلك بعد تعليقه عن الأحداث بدولة فلسطين .

وكان تعليق محمد رمضان خلال فيديو علي صفحته الشخصية بالانستجرام وقد انتشرت صور متعددة لمحمد رمضان عن ملابسه المثيرة للجدل وكانت آخرها ارتدائه جاكيت من Gucci مطرز بعين داخل مثلث تشبه شعار الماسونية.

وبالعودة لموقع دار Gucci أن هذه المجموعة من خريف وشتاء 2024، وهي آخر مجموعة لأليساندرو ميشيل المدير الإبداعي، وتعاون فيها مع شركة Trouble Andrew لرسم شعار الدار، حرف G المزدوج، مع العديد من الزخارف

كما ظهر رمضان خلال حفل تكريمه بإطلالة ولوك غريب حيث أعتمد الظهور بالشعر الأصفر بالإضافة إلى ارتدائه بدلة حمراء غير كلاسيكية مفتوحه الصدر وسلسلة ذهب وهو ما نال استغراب الجميع خلال الحفل بسبب تلك الإطلالة الغريبة.