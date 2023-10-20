النبتة الفلسطينية التي لا يستغني عنها شعبها.. تعرف عليها

انتشرت الفترة الأخيرة معلومات بالسوشيال ميديا عن النبته الفلسطنية التي يستخدمها الشعب الفلسطيني كعلاج طبيبعي بدلا من الادوية وهي نبته الكعوب(العكوب)او العقوب او العاقوب وهو نبات من الفصيلة النجمية وهوشوكي يؤكل هذا النبات وله فوائد طبية وعلاجية كثيرة ويحوي الكثير من المعادن والفيتامينات

الخواص الطبية

مخفض للكسترول والدهون في الدم

منقي للدم

مانع لتخثر الدم

منمي خلايا الذاكرة

مقوي للأعصاب

مانع للالتهاب

مخفض لدرجة الحرارة

مقوي للقلب

مقوي عام للجسم

مطهر للأمعاء

مانع للتشنجات

الأمراض التي يعالجها الكعوب او العكوب

الصداع النصفي

أمراض الكبد

انخفاض ضغط الدم

حصوات المرارة

القولون العصبي

فقر الدم والحمى والأكزيما

أمراض الكبد السمنة والوزن الزائد .