غير مكلفة ..طريقة عمل البرازق الفلسطينة

يشتهر الشعب الفلسطيني بالوصفات الشهية اللذيذة ولذلك نقدم طريقة عمل البرازق الفلسطنية

المقادير

كوبين دقيق

نصف كوب سمنة

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر

بيضة

رشة ملح

فانيلا

ملعقة صغيرة خميرة الحلويات

ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة عسل او اطر

سمسم

نخفق السكر والسمنة والزبدة ورشة الملح والفانيلا جيدا ثم نضيف البيضة ونخفقها بملعقة خشبية ونضيف الخليط للطحين والخميرة ونحرك جيدا حتى تصبح عجينة طرية نريحها نصف ساعة وبعدها نكورها ونغطسها بالفستق من الاسفل والسمسم المخلوط بملعقة عسل او قطر وتخبز بدرجة حرارة ١٨٠درجة

