محافظ جنوب سيناء يصدق على 388 حالة تصالح في مخالفات البناء

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الخميس، على 20 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10"، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.



وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، الخميس، أن رئيس مدينة طور سيناء مبروك الغمريني، أوضح أنه بذلك أصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 388 حالة تصالح على مخالفات البناء.

وأكدت أن محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

