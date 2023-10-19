محافظ الدقهلية يتفقد ويتابع أعمال التنفيذ الجارية في مشروع امتداد المشاية الجديد

أشاد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بالأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديد على نهر النيل، موجها بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة من أجل خدمة المواطنين والقضاء على التكدس المروري.



جاء ذلك خلال قيام محافظ الدقهلية اليوم /الخميس/ بجولة تفقدية تابع خلالها أعمال التنفيذ الجارية في مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل والذي يضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بطول 1,250 متر، وعبر المحافظ عن شكره لوزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفسا مروريا ترفيهيا.



وأكد المحافظ أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.



وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية خالد حسين نصر، قطع مياه الشرب غدا /الجمعة/ من الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا عن المناطق التالية جزء من مدينة محلة الدمنة، وقرية شها الشرقية بالإضافة لضعف ضغوط المياه بقريتي شها الغربية وسلامون.



وأوضح أن قطع المياه سيكون بسبب قيام شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 400 مم اسبستوس بقرية شها التابعة لمركز المنصورة، وتناشد الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.