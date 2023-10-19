خروج 4 مستشفيات من الخدمة في غزة.. وارتفاع كبير في أعداد الشهداء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 4 مستشفيات خرجت بشكل كامل من الخدمة.

في السياق نفسه، أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 3785.

على جانب آخر، أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لـ الأمم المتحدة، أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، في بيان له، إن توقف المولدات الاحتياطية بمستشفيات قطاع غزة سيعرض آلاف المرضى للخطر.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إنه في ضوء القرار الإسرائيلي الأخير بفرض حصار شامل على قطاع غزة، هناك حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء جميع العالقين في القطاع الفلسطيني.