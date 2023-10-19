سيوة ودهشور تفوز كأفضل قرى سياحية عالميا

فازت سيوة ودهشور في مصر ضمن قائمة أفضل القرى السياحية لمنظمة السياحة العالمية .



جاء ذلك في فعالية أقيمت، اليوم /الخميس/، في إطار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة في سمرقند.



واختارت المنظمة أفضل 54 قرية سياحية من 260 قرية مرشحة حول العالم، حيث وضعت معايير الاختيار على أساس عدة فئات، من بينها الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والثقافة والبنية التحتية والربط والأمن والأمان، وكذلك فرص العمل ودعم الفئات الهشة.



واختبرت قرى سياحية في دول كثيرة مثل الأردن وأوزبكستان واليابان والبرتغال وبيرو وتركيا وغيرها.