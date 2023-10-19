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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في طابور الصباح.. للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.. تظاهرات لطلاب الجامعات

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.. مسيرة جامعة أسيوط تخرج إلى شوارع المدينة

 

تمكن العشرات من مسيرة طلاب جامعة أسيوط من فتح بوابة الجامعة بشارع الترعة الإبراهيمية والخروج في مسيرة بشوارع مدينة أسيوط

 

 

مظاهرات جديدة في جامعة القاهرة.. والطلاب يهتفون: لبيك يا أقصى
 

انتفض اليوم، الخميس، طلاب جامعة القاهرة في مظاهرة حاشدة جديدة للتعبير عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، وسط ما يعيشه أهل غزة من أحداث مؤسفة على يد الاحتلال الإسرائيلي.


 

 

طلاب هندسة الإسكندرية يتظاهرون مرددين: يا مقاومة شدي الحيل.. يسقط يسقط الاحتلال
 

نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مظاهرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، وسط هتافات حماسية مدوية كان من أبرزها: “يا مقاومة شدي الحيل.. ويسقط يسقط الاحتلال.. يسقط قتلة الأطفال”. 


 

 

طلاب جامعة عين شمس يتظاهرون مرددين: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

نظم طلاب جامعة عين شمس، منذ قليل، مظاهرة طلابية حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن رفض ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني.


 


طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في طابور الصباح|صور

وقف اليوم الطلاب والمعلمون في طابور الصباح بجميع مدارس جمهورية مصر العربية ، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا من الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأيام الماضية . جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الصادرة لجميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات مصر ، في إطار التعبير


 

 


تنكيس أعلام مدارس القاهرة وجميع الإدارات التعليمية حدادا على شهداء فلسطين| صور

قامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بالقاهرة اليوم ، بتنكيس الأعلام. جاء ذلك تنفيذا للقرار الصادر من أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، الذي قرر إعلان حالة الحداد العام على أرواح ضحايا فلسطين الأبرياء الذين راحوا ضحية جريمة

 

 

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