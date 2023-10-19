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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير العدل: الفتوى أحد عوامل قوة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة

بشير العدل
بشير العدل

أكد الكاتب الصحفى بشير العدل المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن الفتوى تعد واحدة من أهم عوامل تعزيز أداء الاقتصاد القومى، وتمنحه القوة، بما يحقق التنمية المستدامة.


قال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، وتغطية لمؤتمر الفتوى الثامن ، الذى تعقد أعماله، ولليوم الثانى على التوالى، اليوم، إن الفتوى ينبغى أن تعمل على تعزيز كل مقومات تحقيق التقدم الاقتصادى، وتواجه الأفكار الاقتصادية الخاطئة، لدى فكر البعض، مثل التعامل مع البنوك، وضروة بيان أن تعاملاتها شرعية، ولا تخالف الدين.


أوضح «العدل» أن الفتوى ينبغى أيضا، أن تتصدى لكل العوامل التى تعيق عملية التنمية المستدامة، بما يتطلبه ذلك من مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وبيان الآثار السلبية لها على التنمية، وكذلك التصدى للمتغيرات المناخية، والتأكيد على استخدام الطاقة النظيفة، وعدم تلويث البيئة، وكل عوامل تحقيق التنمية المستدامة، التى تمثل حقا أصيلا للأجيال القادمة.


لفت «العدل» إلى أن الإنسان هو العنصر الأساسى فى الشرع، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى لإعمار الأرض، ولذلك ينبغى أن يكون هناك ربط بين مؤسسات الفتوى، وكل جهات تحقيق أهداف الاقتصاد القوى، والتنمية المستدامة، بما يوفر للإنسان، وهو المقصد الأساسى فى الشرع، حياة كريمة، قومها التقدم الاقتصادى، والتنمية المستدامة.

 

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